In Köthen sollte am Montagabend das erste Vorbereitungstreffen für den CSD 2024 stattfinden. Das Treffen wurde aus Sicherheitsgründen verlegt. Vorher waren zahlreiche LGBTQ-feindliche Parolen wie „LGBTQ+ raus“ oder „No Homo“ aufgetaucht.

LGBTQ-feindliche Parolen an Kirche in Köthen - Vorbereitungstreffen für ersten CSD 2024 verlegt

Gegner des Köthener CSD haben dieses Banner an den Zaun der Martinskirche Köthen gehangen.

Köthen/MZ. - In der Nacht zum Montag wurden Straßen der Köthener Martinskirche mit LGBTQ-feindlichen Parolen verunstaltet. Das hat die Stadtverwaltung Köthen mitgeteilt. Mit Kreide wurden unter anderem „Familien schützen“, „LGBTQ+ raus“, „No Homo“ oder „Defend the Cross“ auf die Fahrbahnen geschrieben. Außerdem wurde am Zaun der Martinskirche ein Banner mit der Aufschrift „gegen LGBTQ-Propaganda“ angebracht.