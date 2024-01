2022 initiiert Letzte Projekte für Förderfonds sind angeschoben - Schloss in Köthen sollte belebt werden

Von skurril bis bodenständig war alles möglich: Mit einem Förderfonds trat der Schlossbund an, das Schloss-Ensemble in Köthen zu beleben. Das Projekt liegt in den Endzügen. Was bleibt?