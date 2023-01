Freude in Aken Lennox Ivo ist das Neujahrsbaby in der Helios Klinik in Köthen - Mutter und Kind wohlauf

Lennox Ivo, das Neujahrsbaby 2023 in Köthen, ist am 2. Januar um 2.10 Uhr in der Helios Klinik Köthen zur Welt gekommen. Die erste Geburt des Jahres gab es nach MZ-Informationen allerdings in einem DRK-Rettungswagen.