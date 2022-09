Leitstelle des Landkreises Anhalt-Bitterfeld löst Alarm wegen Waldbrand in Diebzig aus

An der Ortseinfahrt zu Diebzig wurde am Dienstag gezündelt.

Diebzig/MZ - Die erste Warnung am Dienstagnachmittag gegen 13 Uhr verhieß nichts Gutes. Die Leitstelle des Landkreises Anhalt-Bitterfeld alarmierte alle Feuerwehren im Osternienburger Land und in der nahen Stadt Aken über einen Waldbrand in der Schlossgasse in Diebzig. Wer sich auskennt, weiß, dass das der unmittelbare Rand des Naturschutzgebietes Diebziger Busch ist. Und was „Waldbrand“ - ungeachtet der paar Tropfen Regen, die zuletzt gefallen sind - bedeutet, der ahnt Böses.