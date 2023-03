Am Sonntag, 19. März, wird in Köthen ein neuer Bürgermeister gewählt. Anhand der Plakate in der Stadt merkt man das kaum. Zwei Bewerber verzichten völlig darauf.

Leiser Kampf um begehrten Job: So läuft der Wahlkampf in Köthen um das Bürgermeisteramt

Köthen/MZ - Am Sonntag wird in Köthen ein neuer Bürgermeister gewählt oder ein alter in seinem Amt bestätigt. Nicht unwahrscheinlich ist zudem, dass es am 2. April eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen aus dem ersten Wahlgang geben wird. Nach außen scheint es fast so, dass die Köthener Bürger diese Wahl nicht so recht interessiert.