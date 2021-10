Lehrermangel und Unterrichtsausfall - Schulelternrat plant Demo auf Akener Bismarckplatz

Aken/MZ/her - Auf dem Bismarckplatz in Aken will der Elternrat der Sekundarschule „Am Burgtor“ am Freitag auf den akuten Lehrermangel und Unterrichtsausfall aufmerksam machen. Die Kundgebung beginnt gegen 9.20 Uhr - nach der Hofpause. „Dann sind auch alle Schüler, die an der Demo teilnehmen dürfen, auf dem Platz“, erklärt Ralf Bosse, der Vorsitzende des Schulelternrates.

Im Vorfeld seien alle Eltern informiert und um ihr Einverständnis gebeten worden. Vor dem Hintergrund der Schulpflicht, die man respektiere, sagt er: „Wir berufen uns darauf, dass die Kinder eine Unterrichtsstunde schwänzen, um künftig wieder mehr Unterricht zu haben.“

Erwartet werden neben Schülern und Eltern auch Kommunalpolitiker. Und: „Ich hoffe natürlich, dass das Landesschulamt vertreten ist, um sich die Ängste der Kinder aus erster Hand schildern zu lassen“, so Ralf Bosse. Seit Beginn des neuen Schuljahres seien nach seiner Information weit über 300 Unterrichtsstunden ausgefallen oder fachfremd vertreten worden. Insgesamt besuchen 354 Mädchen und Jungen in 17 Klassen die Sekundarschule in Aken.

„Wenn der Komplettausfall ganzer Fächer hier zur Normalität wird, dann ist das ein Skandal, der nicht hingenommen werden kann“, fordert der bildungspolitische Sprecher der Fraktion Die Linke im Landtag, Thomas Lippmann. Es müssten „endlich Konsequenzen für die Ausbildung der Lehrer und das Schulsystem insgesamt gezogen werden“. Aus seiner Sicht sei es richtig, dass die Eltern dagegen auf die Straße gehen. „Und sie müssen dafür Solidarität und Unterstützung erfahren, denn Aken ist längst nicht die einzige Schule mit diesen Problemen - Aken ist bald überall!“