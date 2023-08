Einen Großeinsatz hatte die Feuerwehr am Sonntagabend in Köthen zu bewältigen. Zahlreiche Einsatzkräfte aus Köthen und Umgebung waren vier Stunden bemüht, um den Gebäudebrand zu löschen.

In Köthen brannte am Sonntag ein leerstehendes Gebäude in der Nähe des Bahnhofs.

Köthen/MZ/KEB - Einen Großeinsatz hatten die Feuerwehren aus Köthen und dem Umland am Sonntagabend zu bewältigen. Gegen 18.40 Uhr war in der Nähe des Bahnhofes war in einem leerstehenden Gebäude ein Feuer in einem Dachstuhl ausgebrochen. Die dunklen Rauchwolken standen sehr hoch über der Stadt und waren auch weit außerhalb zu sehen.