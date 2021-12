Lautstarke Knallgeräusche - Multivan brennt in der Bärteichpromenade Köthen aus

Das Feuer brach am Donnerstag gegen 7.15 Uhr in Köthen aus. Das Auto ist ein Totalschaden.

Köthen/MZ - Nicht eben besinnlich ruhig verliefen die letzten Tage vor Heiligabend für die Freiwillige Feuerwehr Köthen. Es gab mehrere Einsätze. So wurde am Mittwoch gegen 8.30 Uhr ein Brand in der Kleingartensparte „Am Obstmustergarten“ gemeldet. Dort war eine Laube bereits größtenteils abgebrannt. Als die Kameraden eintrafen, konnten nur noch Restlöscharbeiten durchgeführt werden, wie Einsatzleiter Yves Kluge berichtete.

In der Bärteichpromenade hat dann am Donnerstagmorgen ein VW Multivan auf einem Privatgrundstück gebrannt. Wie die Köthener Polizei mitteilt, hatte ein Anwohner gegen 7.15 Uhr mehrere lautstarke Knallgeräusche gehört und sah, wie Flammen aus dem Fahrzeug schlugen. Trotz eigener Löschversuche konnte der Brand nicht unter Kontrolle gebracht werden, die Feuerwehr rückte an. Besonders Motorraum und Fahrgastzelle seien beschädigt worden, hieß es. Einsatzleiter war Daniel Wagner.

Die Kriminalpolizei war vor Ort und hat erste Ermittlungen aufgenommen. Angaben zur Brandursache können noch nicht gemacht werden. Der entstandene Schaden wurde auf etwa 5.000 Euro geschätzt.