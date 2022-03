Lauter knall auf Köthener Markt - 64-Jähriger rammt Straßenlaterne

Der Marktplatz in Köthen

Köthen/MZ - Einen nicht ganz alltäglichen Verkehrsunfall registrierte die Polizei am Montag in Köthen. Von einem deutlich hörbaren Knall sind dabei alle Besucher des Marktplatzes aufgeschreckt worden.

Beim Rangieren auf dem Parkplatz kollidierte laut Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld gegen 11 Uhr ein 64 Jahre alter Mann mit seinem Pkw Opel mit einer dort aufgestellten Straßenlaterne. Sowohl am Fahrzeug als auch am Lichtmast ist jeweils ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro entstanden.