Laubenbrand in Köthen stellt Feuerwehr vor mehrere Probleme

In der Nacht zum Sonntag stand eine Laube in der Gartensparte „Grüne Aue“ in Köthen in Vollbrand. 50 Kameraden waren im Einsatz.

Köthen/MZ - - Eine brennende Gartenlaube haben Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Köthen in der Nacht zum Sonntag gelöscht. Sie stand bereits in Vollbrand, als die Einsatzkräfte am späten Samstagabend gegen 23 Uhr an der Gartensparte „Grüne Aue“ in der Maxdorfer Straße in Köthen ankamen.

„Wir hatten Schwierigkeiten beim Löschwasser“, erzählt Einsatzleiter Yves Kluge. Die Versorgung musste über einen Pendelverkehr sichergestellt werden. Doch das war nicht die einzige Erschwernis. Auch der Zugang zur Gartensparte hatte Probleme bereitet.

Feuerwehr musste über Acker ranfahren

„Wir mussten über den Acker ran“, sagt Yves Kluge. „Zum Glück war er bereits abgeerntet und die Jahreszeit hat gepasst, sodass wir mit den Fahrzeugen drauffahren konnten.“ Die Laube stand genau an der Hecke, die die Gartenanlage vom Acker abgrenzt. Das erschwerte die Löscharbeiten zusätzlich. „Wir mussten die ganze Hecke entnehmen, damit wir richtig rankommen.“

Neben der Freiwilligen Feuerwehr Köthen waren alle zugehörigen Ortswehren im Einsatz. Insgesamt rund 50 Kameraden. „Zwei Trupps unter Atemschutz sind reingegangen zur Brandbekämpfung“, berichtet der Einsatzleiter. Es handelte sich um eine große Gartenlaube, die bis zum Dachboden ausgebaut war. „Wir mussten die Zwischendächer aufnehmen, um an die Glutnester ranzukommen.“

Weitere Gefahr ging von einer Gasflasche aus

Eine weitere Gefahr: In der Laube stand eine Gasflasche. Das wussten die Einsatzkräfte. Sie wurde bei den Löscharbeiten gefunden und abgekühlt. Der Einsatz dauerte mehr als vier Stunden.

„Was der Auslöser des Brandes war, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen“, informiert das Polizeirevier. Die Höhe des Sachschadens in bislang unbekannt.