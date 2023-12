Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Pissdorf/MZ. - Einen Weihnachtsbaum auf den letzten Drücker? Bei Mario Hummel in Pißdorf gibt es den. Sogar noch auf den allerletzten Drücker, am 24. Dezember also. „Einmal hatte ich das. Einmal in den ganzen Jahren“, erzählt der Landwirt. „Wenn am Sonntag wirklich noch jemand Bedarf hat, schicken wir ihn natürlich auch dieses Mal nicht weg.“