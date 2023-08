Nicht nur in der Wirtschaft geht es momentan turbulent zu. Von der Energiekrise und höheren Preisen ist auch die Landwirtschaft betroffen. Die Wimex-Verantwortlichen erklären, wie sie damit umgehen.

Wulfen/MZ - Landeswirtschaftsminister Sven Schulze (CDU), der auch für die Landwirtschaft in Sachsen-Anhalt zuständig ist, ist in den Sommermonaten, in denen die Kabinetts- und Landtagsarbeit ruht, permanent unterwegs. Er besucht Unternehmen und landwirtschaftliche Betriebe, um sich ein Bild von der Lage vor Ort zu machen. Und die ist, bedingt durch einige äußere Umstände wie beispielsweise den Ukraine-Krieg, für Wirtschaftsunternehmen aktuell nicht gerade leicht.