Landratskandidaten für Anhalt-Bitterfeld stellen sich in dieser Woche den Fragen der Wähler

Am 26. Mai stehen die Bewerber in Köthen Rede und Antwort.

Köthen - Die drei Kandidaten, die Landrat von Anhalt-Bitterfeld werden wollen, stellen sich in Versammlungen den Bürgern im Landkreis vor. Neben einem Termin in Zerbst und einem in Bitterfeld-Wolfen ist auch einer in Köthen vorgesehen: Am Mittwoch, 26. Mai, werden Andy Grabner, Swen Knöchel und Volker Olenicak im Veranstaltungszentrum Schloss Köthen sein. Die Versammlung beginnt um 18 Uhr. Der Einlass ist ab 17 Uhr möglich.

Wie die Kreiswahlleitung informiert, finden die Runden zum Schutz der Gesundheit aller Anwesenden unter strengen Hygienebestimmungen statt. Die wesentlichsten Festlegungen daraus sind: Zugang nur mit medizinischer Mund-Nasen-Bedeckung und Nachweis eines negativen

Zugang nur im Rahmen der bestehenden Platzkapazitäten

PoC-Antigen-Tests (Schnelltest), der nicht älter als 24 Stunden ist bzw. Nachweis eines vollständigen Impfschutzes gegen das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2.

Außerdem ist der Zugang nur im Rahmen der bestehenden Platzkapazitäten unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Meter möglich. Name, Vorname, Wohnanschrift und Telefonnummer der Anwesenden werden zur Kontaktnachverfolgung erfasst. Wer offenkundige Erkältungs-/Krankheitssymptome hat, darf nicht teilnehmen.

Trotz des stark gesunkenen Inzidenzwertes und damit verbundenen Lockerungen werde bis auf Weiteres an den Hygienemaßnahmen für die Veranstaltung am Mittwoch festgehalten, so Kreiswahlleiter René Rosenfeldt auf MZ-Nachfrage. (mz)

Das Hygienekonzept ist unter https://www.anhalt-bitterfeld.de/de/landratswahl-2021.html in der Rubrik „Veröffentlichungen“ einzusehen.