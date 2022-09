Landrat Grabner kündigt deutliche Steigerung der Kreisumlage für 2023 an

Köthen/MZ - Die Hauptverwaltungsbeamten - sprich die Bürgermeister der Städte und Kommunnen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld - haben die Nachricht am Mittwochmorgen erhalten. Die Mitglieder des Kreis- und Finanzausschusses wenige Stunden später in ihrer ersten Zusammenkunft nach der Sommerpause: Im Haushalt für das Jahr 2023 klafft noch einen Millionen-Loch. „Und das obwohl wir schon mit einer Steigerung der Kreisumlage von 39,0 auf 40,5 Punkte geplant haben“, sagte Landrat Andy Grabner (CDU). Das würde nach jetzigem Stand 3,7 Millionen Euro mehr in die Kasse des Landkreises spülen.