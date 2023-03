Landkreis will Rettungsdienst in Eigenbetrieb umwandeln - Streit im Ausschuss

Köthen/MZ - Bernhard Northoff ist eigentlich ein ruhiger und besonnener Mensch. Doch als am Donnerstagabend im Kreis- und Finanzausschuss das Thema „Grundsatzbeschluss zum bodengebundenen Rettungsbetrieb“ aufgerufen wurde, redete sich der CDU-Mann aus Köthen regelrecht in Rage. „Die Wirtschaftlichkeitsprüfung des Landkreises spricht eindeutig dafür, beim Konzessionsmodell zu bleiben. Die Bewertung des Personals geht mit 40 Prozent in diese Bewertung ein, wie viele Leute gerettet werden ist nebensächlich. Es kommen Kosten für 160 neue Mitarbeiter auf den Landkreis zu. Es macht keinen Sinn, den Rettungsdienst als Eigenbetrieb in die Verwaltung des Landkreises zu holen“, erklärte Northoff.