Alarm in Anhalt-Bitterfeld Landkreis läuft die Zeit davon - Anhalt-Bitterfeld braucht bis Ende 2024 eine neue Rettungsleitstelle

Es ist höchste Zeit. Am 31. Dezember 2024 stellt die Firma Siemens die Betreuung der Technik der Rettungsleitelle in Anhalt-Bitterfeld ein. Ohne schnellere Genehmigungen wird es mit einem Neubau eng. Was nun getan werden muss.