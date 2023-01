Landkreis lässt alte Brausefabrik in Wulfen abreißen: Absturz auf Straße droht

Die alte Brausefabrik Schnorre in Wulfen ist einsturzgefährdet. Der Eigentümer hat nicht auf die Aufforderung des Landkreises zur Gefahrenbeseitigung reagiert. Jetzt ist der Bagger angerückt.

Wulfen/MZ - Das Gebäude der alten Brausefabrik Schnorre in Wulfen ist schon seit Jahren alles andere als ein Aushängeschild des Ortes in der Gemeinde Osternienburger Land. Halb eingefallen und mittlerweile auch schon seit Urzeiten mit einer Absperrung versehen, fristet es ein jämmerliches Dasein. Das Dach verdient seinen Namen nicht mehr und die Vorderfront droht jeden Moment in die vor ihr stehenden Container abzustürzen.