Viele Musikschulen in Sachsen-Anhalt zahlen ihren Honorarlehrern mehr als Anhalt-Bitterfeld. Der Kultur- und Tourismusausschuss will das ändern.

Landkreis Anhalt-Bitterfeld will Geld für Honorarkräfte erhöhen

Auch für die Honorarlehrer der Mädels und Jungen an der Musikschule Köthen sollen die Stundensätze angehoben werden.

Köthen/MZ - Am Donnerstag will der Kreistag von Anhalt-Bitterfeld den Haushalt für das Jahr 2023 beschließen. Darin klafft derzeit ein Loch von rund 20 Millionen Euro. Die Zustimmung durch die Kommunalaufsicht ist also nicht sicher. Und selbst wenn das Landesverwaltungsamt grünes Licht geben würde, dann würde dies – Nachfragen der Behörde und einzuhaltende Fristen eingerechnet – wohl nicht vor April geschehen. Sprich vor Mai fließt für viele Maßnahmen kein Geld.