Landkreis Anhalt-Bitterfeld tritt in die Pedale: Kreistag soll Radverkehrskonzept beschließen

Köthen/MZ - Wenn die Mitglieder des Kreistages am heutigen Donnerstag in Weißandt-Gölzau zu ihrer nächsten Sitzung zusammenkommen, dann steht zu Beginn der Behandlung öffentlicher Vorlagen das neue Radverkehrskonzept des Landkreises Anhalt-Bitterfeld auf der Tagesordnung. Es ist eine Vorlage, in die in den letzten fast vier Jahren sehr viel Arbeit investiert wurde und die „ein guter Fahrplan für die Zukunft sein kann“, wie Uwe Hippe, der Fachbereichsleiter Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege, dies bei der Vorstellung im Kreis- und Finanzausschuss erklärte.