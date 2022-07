Landkreis Anhalt-Bitterfeld steuert 10.000 Euro für zweiten Abschnitt der Wulfener Kirche bei

Die nächsten 16 Pfähle zur Sicherung des auf unsicherem Untergrund stehenden Fundamentes sollen ab September gesetzt werden. Antwort auf Antrag an das Land steht noch aus.

Im Beisein etlicher Mitglieder der Kirchengemeinde übergibt Vizelandrat Volker Krüger (l.) den Förderbescheid an Kreisoberpfarrer Lothar Scholz.

Wulfen/MZ - Der erste Schritt ist getan. Die Sicherung des Fundamentes der Kirche in Wulfen hat mit den ersten neun Pfählen begonnen. Aber mindestens 60 bis 70 weitere Pfähle müssen noch metertief in die Erde gerammt werden, „damit die 200 Jahre alte Kirche noch mindestens 200 Jahre sicher stehen kann“, wie Architekt Friedhelm Ribbert am Freitag sagte.