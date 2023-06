Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/MZ - Am Donnerstag kommt der Kreistag von Anhalt-Bitterfeld zu seiner nächsten Sitzung in Köthen zusammen. Sofern sich der Wettergott nicht wieder gegen Landrat Andy Grabner (CDU) entscheidet, der die eigentlich in der letzten Woche geplante Sitzung wegen des angekündigten Unwetters drei Stunden vor Beginn abgesagt hatte, wird dann über die Entlastung des Landrates für die Jahre 2017 bis 2019 und auch über die Fortschreibung des Marketingkonzeptes mit dem Leitbild Anhalt-Bitterfeld abgestimmt.