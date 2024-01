Mehr als 120 Einsatzkräfte von Feuerwehren und Deutscher Lebens-Rettungs-Gesellschaft sind seit Montag in Mansfeld-Südharz im Einsatz gegen die Fluten. Anhalt-Bitterfeld reagiert auf die Ausrufung des Katastrophenfalls.

Landkreis Anhalt-Bitterfeld schickt Großaufgebot an Helfern ins Krisengbiet Mansfeld-Südharz

Der Helme-Pegel stand am Dienstag bei 2,46 Metern.

Köthen/MZ. - Die Talsperre Kelbra im Landkreis Mansfeld-Südharz muss dringend Wasser ablassen, um nicht überzulaufen. Das ist aber mehr, als das Flüsschen Helme aufnehmen kann und somit überfluten die Wassermassen nahezu alles, was sich ihnen in den Weg stellt. Landrat Andre Schröder hat deshalb am vergangenen Samstag den Katastrophenfall für Mansfeld-Südharz ausgerufen. Diese Entscheidung ermöglicht ihm, innerhalb kurzer Zeit Hilfe aus anderen Landkreisen anzufordern.