Landkreis Anhalt-Bitterfeld nur bedingt handlungsfähig: Haushalt wird erst im Februar beschlossen

Köthen/MZ - Es gibt solche Tage, da will einfach nicht so recht etwas gelingen. Genau einen davon hatte am Donnerstag auch Anhalt-Bitterfelds Landrat Andy Grabner (CDU) erwischt. Denn der Hauptverwaltungsbeamte hatte dem Kreistag nur wenig gute Nachrichten zu verkünden. Egal, ob das nun den Baubericht betraf, auf den die Mitglieder des Gremiums immer wieder mit Spannung warten, oder die aktuelle Einschätzung zum Haushaltsplan für das Jahr 2023: Der wird nicht wie geplant im Dezember, sondern erst im Februar nächsten Jahres verabschiedet.