Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist auch im kommenden Jahr nicht auf „Grüner Woche“ vertreten

Berlin/Köthen/MZ - Für die Aussteller aus Anhalt-Bitterfeld wird es 2022 wieder keine Internationale Grüne Woche in Berlin geben. Sachsen-Anhalt sagte die Messe jetzt ab, weil die pandemische Lage unkalkulierbar sei. „Na klar ist das schade, vor allem für unsere Aussteller, die sich dem Publikum mit ihren Produkten sehr gern präsentiert hätten“, bedauert Silvia Zjaba, Mitarbeiterin im Amt für Wirtschaftsförderung beim Landkreis.

„Das ist schon bedauerlich, aber nicht zu ändern“

Im September hatte der Landkreis potenzielle Interessenten für den Gemeinschaftsstand auf einer der größten Verbrauchermessen angeschrieben. Mit guter Resonanz, sagt Silvia Zjaba. Neben altbekannten Ausstellern, die seit Jahren immer wieder mit zur Grünen Woche kommen, hätte es aber auch neue Bewerber gegeben. Zum Beispiel eine Herstellerin von Naturkosmetik aus der Gemeinde Muldestausee. „Am Freitag“, „erklärt die Organisatorin beim Kreis, „hatte ich unseren Stand voll.“ Gefolgt von der Absage des Landes zu Beginn dieser Woche. „Das ist schon bedauerlich, aber nicht zu ändern.“

Den Ausstellern hätte es gut getan, nach der Corona-Zeit wieder in einem größeren Rahmen öffentlich auftreten zu können

In bewährter Weise wollte sich Anhalt-Bitterfeld mit wechselnden Angeboten am Gemeinschaftsstand präsentieren, außerdem mit dem Bio-Café – und erstmals mit einem Marktplatz, wie Silvia Zjaba verrät. Dort hätte man den Messebesuchern Produkte aus der Region anbieten und vorstellen können – unabhängig davon, ob die Produzenten am Stand vertreten sind oder nicht. „Wir wollten zeigen, was Anhalt-Bitterfeld alles zu bieten hat. Das ist ein richtig schönes Konzept“, findet die Organisatorin. Doch aufgeschoben sei nicht aufgehoben; „wir heben uns das fürs nächste Mal auf“. Im besten Fall für 2023.

Den Ausstellern, ist Silvia Zjaba überzeugt, hätte es gut getan, nach der Corona-Zeit wieder in einem größeren Rahmen öffentlich auftreten zu können. Doch alle seien sich auch bewusst gewesen, dass die Grüne Woche 2022 vermutlich keine normale Grüne Woche geworden wäre, „aber wir hätten es wenigstens versucht“. 2021 gab es die Verbrauchermesse in digitaler Form.