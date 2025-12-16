Auch beim qualifizierten Personal zur Durchführung fehlt es offensichtlich an allen Ecken und Enden.

Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat kein Geld für Viola da Gamba

In diesem Sommer haben Köthens Oberbürgermeisterin Christina Buchheim und Gambist Thomas Fritzsch im Köthener Spiegelsaal den Carl-Friedrich-Abel-Preis an den langjährigen Leiter des Wettbewerbes, Siegfried Pank (Mitte), verliehen.

Köthen/MZ - Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld wird im Jahr 2026 keinen Viola-da-Gamba-Wettbewerb ausrichten. Dies hat die Kreisverwaltung entschieden. Die Gründe liegen in fehlenden personellen und finanziellen Ressourcen, um eine zuverlässige und qualitativ hochwertige Durchführung des Wettbewerbs zu garantieren, teilt die Kreisverwaltung mit.