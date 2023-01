Landkreis Anhalt-Bitterfeld drohen Millionen-Kosten im Rechtsstreit um das BIG-Hotel

Köthen/MZ - Der Kreis- und Finanzausschuss sowie der Kreistag Anhalt-Bitterfeld kommen am Donnerstag in der Stadthalle in Zerbst zusammen. Der ursprüngliche Sitzungstermin diese Woche Mittwoch in Köthen war nach einer Intervention der AfD abgesagt worden. Eine Tagesordnung gibt es pro forma, aber der entscheidende Punkt ist der Rechtsstreit um das Wolfener BIG-Hotel, für den der Landkreis noch einmal vier Millionen Euro locker machen soll.

