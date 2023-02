Köthen/MZ - Der Kreistag von Anhalt-Bitterfeld hat in seiner Sitzung am Donnerstag den Haushalt für das Jahr 2023 gegen die Stimmen der AfD beschlossen. Das Erwartete ist eingetreten: Nachdem bereits im Vorfeld von kaum zu stopfenden Löchern gesprochen worden war, hat das nun verabschiedete Papier ein Defizit von 19,9 Millionen Euro. Aufwendungen in Höhe von 352,8 Millionen Euro stehen Erträgen von 332,9 Millionen Euro gegenüber. Und an dieser Stelle wird der Haushaltsplan ein Fall für Buchhalter und Steuerspezialisten. Zitat aus dem Haushaltsplan: „Ein Haushaltsausgleich wird dadurch erreicht, dass der geplante Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird. Somit weist der Haushaltsplan als Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen 0,00 Euro aus.“

