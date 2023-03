Köthen/MZ - In der Vergangenheit war es auf der Kreuzung B6n und Landesstraße 145 immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen gekommen. Zuletzt verlor dort am 21. Januar 2023 ein Autofahrer sein Leben. Dieses Unfallgeschehen nahmen Landtagsabgeordnete der Region zum Anlass, Kleine Anfragen an die Landesregierung zu stellen. Die ausführlichste Antworten, unterzeichnet von Innenministerin Tamara Zieschang, erhielt Christina Buchheim (Die Linke), die wir im Wesentlichen im Folgenden darstellen. Die Köthenerin ist enttäuscht von den Antworten: „Man sieht keinen Handlungsbedarf“, erklärt sie. Auch zwei Fragen von Hannes Loth (AfD) wurden beantwortet. Sie waren aber deckungsgleich.1 Wie viele Verkehrsunfälle sind seit 2013 an der vorbezeichneten Kreuzung registriert oder aufgenommen worden? Welche Schäden wurden verzeichnet? Worauf war das Unfallgeschehen zurückzuführen?

