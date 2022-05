Lagerraum brennt ab: Feuerwehreinsatz in Trebbichau an der Fuhne

Trebbichau/MZ - Die Kameraden der Feuerwehr mussten am Montag gegen 11.30 Uhr in Trebbichau an der Fuhne ausrücken. Ein Lagerraum in der Hauptstraße stand in Flammen. Nach Angaben der Polizei konnten die Einsatzkräfte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und löschen.

Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.