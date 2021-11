Lady Maxime kommt im Dezember für zwei Weihnachtsshows nach Köthen

Köthen/MZ - Auf seine Weihnachtsshows freut Max Engelmann sich immer besonders. „Ich liebe Weihnachten“, schwärmt er. Wenn überall Lichter brennen. Es gemütlich wird. Wenn Menschen zusammenrücken. Gemeinsam singen.

„A wonderful dream – Ein Weihnachtsabend mit Lady Maxime“, heißt es am 4. und 5. Dezember in der Distillerie Behr in Köthen. Der Travestiekünstler möchte einstimmen auf Weihnachten. Er selbst ist bereits in Weihnachtsstimmung. Was natürlich auch daran liegt, dass er gerade die Lieder für seine Show auswählt. Deutsche und englische Titel werden dabei sein. „Es sind ganz viele neue Songs“, verrät er. „Songs, die man noch nie von mir gehört hat und auf die ich mich sehr freue.“

Neben neuen Songs präsentiert Lady Maxime auch neue Outfits

Vergangenes Jahr musste die Weihnachtsshow online stattfinden. Coronabedingt. Max Engelmann ist erleichtert, in diesem Jahr wieder vor seinem Publikum stehen zu dürfen. Er genießt diese Live-Momente. Diese Nähe zu seinen Fans.

Neben neuen Songs präsentiert Lady Maxime auch neue Outfits. „Es wird sehr weihnachtlich, winterlich, festlich“, verspricht der Künstler. Zwei Kostüme wurden extra für die Weihnachtsshows entworfen. „Ich verfeinere sie gerade noch.“ Womit? Natürlich mit unzähligen Glitzersteinchen.

Der Samstag ist nahezu ausverkauft, für Sonntag gibt es noch deutlich mehr Karten. Sie können über die Internetseite www.ladymaxime.de gekauft werden. Am Samstag beginnt die Weihnachtsshow um 20 Uhr, am Sonntag um 18 Uhr. Nach Köthen gastiert Max Engelmann im Forsthaus Thiemsburg in Thüringen sowie in Stralsund.