Ladendiebin in Aken wird auf frischer Tat gestellt - Lebensmittel für 140 Euro eingepackt

Aken/MZ - In einem Supermarkt in Aken ist am Donnerstagnachmittag einen Ladendiebin auf frischer Tat gestellt worden.

Eine 44-jährige Mitarbeiterin eines Einkaufsmarktes in der Kaiserstraße in Aken hatte gegen 16 Uhr eine Frau dabei beobachtet, wie sie verschiedenste Lebensmittel in einer eigens mitgebrachten Tasche verstaute und - ohne zu bezahlen - das Geschäft verlassen wollte. Die 46 jahre alte Täterin konnte alledings nach Passieren des Kassenbereichs gestellt werden.

Nachdem die hinzugerufene Polizei die Identität der Frau zweifelsfrei festgestellt hatte, wurde ihr ein Hausverbot ausgesprochen. Sie verließ das Ladengeschäft. Das Diebesgut im Wert von etwa 140 Euro verblieb im Supermarkt.

Die 46-Jährige ist für die Polizei keine Unbekannte. Sie ist bereits mehrfach wegen gleichgelagerter Straftaten in Erscheinung getreten.