Ladendieb klaut in Köthen Parfüm und flüchtet mit Damenrad

Köthen - Es gibt Ganoven, die schrecken vor nichts zurück. Nicht einmal vor der Gefahr, bei einem Diebstahl am helllichten Tag sowohl von Mitarbeiter der Einrichtung als auch von aufmerksamen Bürger erwischt und der Polizei übergeben zu werden. In diesem Fall hat der Dieb ganz offensichtlich den Überraschungsmoment unmittelbar nach der Ladenöffnung ausgenutzt.

Wie das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld am Mittwoch mitteilte, hat sich am gleichen Tag gegen 8.30 Uhr in der Drogerie „Müller“ am Buttermarkt in Köthen dein dreister Ladendiebstahl ereignet. Nach bisherigen Ermittlungen betrat eine männliche Person den Verkaufsraum und steuerte mit einem Einkaufskorb zielgerichtet die Parfümabteilung an. Hier nahm der Täter verschiedenartige Artikel aus den Auslagen und deponierte sie in dem Behältnis.

Danach verließ er ohne zu bezahlen fluchtartig die Filiale. Sein Weg führte ihn über die Brandgasse in Richtung Museumsgasse. Dort stieg er auf ein Damenfahrrad und entfernte sich über die Bärteichpromenade zum Friedenspark.

Der Dieb wurde wie folgt beschrieben: circa 170 cm bis 180 cm groß, untersetzte Gestalt, 40 bis 55 Jahre alt, Brillenträger, bekleidet mit einer grauen Hose, einer braunen Lederjacke, einem dunklen Basecap und einem grün-karierten Hemd.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten leider nicht zur Ergreifung des Flüchtigen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Telefon: 03496/4260 oder E-Mail: efst.prev-abi@polizei.sachsen-anhalt.de