Künstler wirbt an sechs Orten in Köthen für Spiele für Kinder und Erwachsene

Dirk Hoffmann (r.) zielt beim „Finnischen Billard“ auf Holzstäbe. Das Spiel befindet sich im Jugendtreff an der Martinskirche in Köthen.

Köthen/MZ - Kennen Sie „Finnisches Billard“ und „Die Ringe des Saturn“? Falls Sie auch ahnungslos sind, können Sie sich erkundigen in der Martinskirche und im Lutzepark: Der Jugendklub und das Pflegeheim sind zwei von sechs Orten in Köthen, an denen am Montag besondere Spiele aufgestellt wurden – für alle, die Lust haben an Geselligkeit mit etwas Wettbewerb.