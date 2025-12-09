Drittes Adventswochenende Kunsthandwerker in historischem Ambiente: Das erwartet die Besucher der Köthener Schlossweihnacht
Mit dem Ambiente der historischen Bausubstanz will die Köthen Kultur und Marketing GmbH am dritten Adventswochenende punkten und freut sich auf die Schlossweihnacht.
09.12.2025, 14:28
Köthen/MZ. - Normalerweise, sagt Falk Otto, sei er jemand, „der gern mal etwas umkrempelt“, wenn es um Neuheiten für die Märkte im Schloss geht. Nicht so bei der Schlossweihnacht. Da hält sich der Mitarbeiter der Köthen Kultur und Marketing GmbH (KKM) und Veranstaltungsexperte bewusst zurück.