Mit dem Ambiente der historischen Bausubstanz will die Köthen Kultur und Marketing GmbH am dritten Adventswochenende punkten und freut sich auf die Schlossweihnacht.

Kunsthandwerker in historischem Ambiente: Das erwartet die Besucher der Köthener Schlossweihnacht

Falk Otto hat in Sachen Organisation den Hut auf. Beim Schmücken des gesamten Schlossensembles helfen ihm viele Kollegen der KKM.

Köthen/MZ. - Normalerweise, sagt Falk Otto, sei er jemand, „der gern mal etwas umkrempelt“, wenn es um Neuheiten für die Märkte im Schloss geht. Nicht so bei der Schlossweihnacht. Da hält sich der Mitarbeiter der Köthen Kultur und Marketing GmbH (KKM) und Veranstaltungsexperte bewusst zurück.