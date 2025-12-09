weather starkbewoelkt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Köthen
    4. >

  4. Drittes Adventswochenende: Kunsthandwerker in historischem Ambiente: Das erwartet die Besucher der Köthener Schlossweihnacht

Drittes Adventswochenende Kunsthandwerker in historischem Ambiente: Das erwartet die Besucher der Köthener Schlossweihnacht

Mit dem Ambiente der historischen Bausubstanz will die Köthen Kultur und Marketing GmbH am dritten Adventswochenende punkten und freut sich auf die Schlossweihnacht.

Von Sylke Hermann 09.12.2025, 14:28
Falk Otto hat in Sachen Organisation den Hut auf. Beim Schmücken des gesamten Schlossensembles helfen ihm viele Kollegen der KKM.
Falk Otto hat in Sachen Organisation den Hut auf. Beim Schmücken des gesamten Schlossensembles helfen ihm viele Kollegen der KKM. (Foto: Sylke Hermann)

Köthen/MZ. - Normalerweise, sagt Falk Otto, sei er jemand, „der gern mal etwas umkrempelt“, wenn es um Neuheiten für die Märkte im Schloss geht. Nicht so bei der Schlossweihnacht. Da hält sich der Mitarbeiter der Köthen Kultur und Marketing GmbH (KKM) und Veranstaltungsexperte bewusst zurück.