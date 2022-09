Zum 29. Mal lädt die Köthener Karnevalsgesellschaft Kukakö am Wochenende zum traditionellen Stadtfest ein. Was die Gäste erwarten dürfen.

Köthen/MZ - Kennen Sie die Berliner Waldbühne? Sie zählt zu den Kulttempeln in Deutschland, wenn es darum geht, tolle Konzerte zu erleben. Egal ob Pop, Klassik oder Rock. Die Künstler vieler Genres lieben sie wegen ihrer tollen Akustik. Weltstars haben dort bereits ihre Visitenkarte abgegeben. Ein klein wenig Waldbühnen-Atmosphäre wollen die Veranstalter des 29. Köthener Kuhfestes am Wochenende auch in das Stadion in der Rüsternbreite zaubern.