Küchenklassiker am Kugelbrunnen: Stephan Donath hat in Köthen ein neues Bistro eröffnet

Köthen/MZ. - Er hat schon immer gern gekocht. Jetzt macht Stephan Donth sein Hobby zum Beruf. Am Montag eröffnete der 36-Jährige in der Köthener Fußgängerzone am Kugelbrunnen seinen eigenen Laden und verwandelte die Räume der ehemaligen Bäckerei Schneider in „Stephans Bistro“.