Diebe haben auf einer Baustelle in Trinum zugeschlagen. Nach Angaben der Polizei passierte der Diebstahl am vergangenen Wochenende.

Ein Mann hält einen Tankverschluss in der Hand. (Symbolbild)

Trinum/MZ - Rund 120 Liter Diesel haben Kriminelle aus einem Baufahrzeug auf einer Baustelle bei Trinum abgezapft.

Nach Angaben der Polizei passierte der Diebstahl am vergangenen Wochenende und wurde am Montagmorgen bemerkt. Den Schaden gab die Polizei mit rund 210 Euro an.