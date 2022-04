Krieg in der Ukraine: Osternienburger setzt mit Tauben ein Zeichen für Frieden

Osternienburg/MZ - Die Bilder des Krieges in der Ukraine bedrücken Roland Jetzschmann. Die Bilder flüchtender Menschen. Die Bilder zerstörter Häuser. Die Bilder weinender Kinder. Er stellt sich vor, wie es wäre, wenn weiße Tauben auf den Waffen der Krieger landen würden. Friedenstauben.

Seit 20 Jahren züchtet der Osternienburger weiße Brieftauben. Mit ihnen nahm er zeitweise an Wettbewerben teil. Brieftauben können sich hervorragend orientieren, in kurzer Zeit weite Strecken zurücklegen. Bei Distanzflügen werden die Tiere mehrere hundert Kilometer von ihrem Taubenschlag entfernt fliegen gelassen. Sie finden den Weg zurück. Die Schnellsten gewinnen.

Weiße Tauben fliegen bei Hochzeiten

Von Wettbewerben hat Roland Jetzschmann sich inzwischen zurückgezogen. Der 72-Jährige erfreut sich so an seinen Tauben. In seinen Schlägen hält er insgesamt 60 Tiere, neben weißen Brieftauben sind das auch weiße Pfautauben. Seit einigen Jahren wird er mit seinen Tieren für Hochzeiten gebucht. Weiße Tauben symbolisieren neben Frieden auch Treue. Auch bei Trauerfeiern war er schon dabei, um Tauben fliegen zu lassen – als Symbol dafür, dass die Seelen der Verstorbenen in den Himmel aufsteigen.

In diesen Tagen sieht Roland Jetzschmann seine weißen Tauben vor allem als Friedenstauben. „Wir trauern um die vielen Menschen, die in diesem furchtbaren Krieg ihr Leben verlieren und ihre geliebte Heimat verlassen müssen“, sagt er. „Stoppt diesen sinnlosen Krieg, damit alle Menschen auf der Welt in Frieden leben können.“

Bei Trauerfeiern fliegen die Tauben aus diesem Käfig. (Foto: Ute Nicklisch)

Das Bild einer weißen Taube auf einem Gewehrlauf ließ ihn nicht los. Er wollte es sehen und holte seine Luftbüchse aus dem Schuppen. Und tatsächlich. Es dauerte nicht lange, da flog eine weiße Taube zu ihm und setzte sich auf den Lauf. Er zeigt ein Foto zum Beweis.

Installation als Protest gegen den Krieg

Er griff dieses Bild in einer Installation auf. Aus einem Rohr wurde ein Kanonenrohr. An eine Kugel heftete er ein „No“ als Ausdruck seiner Ablehnung. Zu sehen ist außerdem eine Weltkugel mit einem Taubenschwarm. „Lasst die Waffen ruhen. Lasst die Tauben fliegen für den Frieden der Welt“, ist auf einem Schild zu lesen. Die Installation hatte er vor zwei Wochen mit auf dem Marktplatz in Köthen, als Teilnehmer einer Malaktion ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine setzten.

Seine Liebe zu Tauben hat Roland Jetzschmann bereits als Siebenjähriger entdeckt. Da schon faszinierten ihn die Tiere, die am Himmel flogen. Als Symbole des Friedens.

Roland Jetzschmann ist telefonisch erreichbar unter 034973/2 29 01.