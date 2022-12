Kreisverkehr bei Wülknitz, Leopoldstraße in Köthen - Zwei Unfälle mit Sachschaden

Köthen/MZ - Zwei Unfälle mit Sachschäden haben die Beamten des Polizeireviers Anhalt-Bitterfeld am Donnerstag im Bereich Köthen aufgenommen.

Im Kreisverkehr der Landesstraßen 148 und 145 in Kleinwülknitz krachte es gegen 14.20 Uhr. Die 39-jährige Fahrerin eines Pkw VW befuhr die L 148 in Fahrtrichtung Wülknitz. Ein 33 Jahre alter Fahrer eines Pkw Skoda war auf der L 145 aus Richtung Köthen kommend unterwegs. Beim Befahren des Kreisverkehrs kollidierten beide Fahrzeuge, so dass ein Sachschaden von 1.500 Euro entstand.

Gut eineinhalb Stunden später wurde die Polizei zur Kreuzung Leopoldstraße, Lange Straße und Springstraße in Köthen gerufen. Hier war der 71-jährige Fahrer eines Pkw BMW in der Springstraße in Richtung Lange Straße unterwegs. Die 65-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw VW befuhr die Leopoldstraße in Fahrtrichtung Lange Straße. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision beider Verkehrsteilnehmer, in deren Folge ein Sachschaden von insgesamt rund 3.000 Euro festzustellen war