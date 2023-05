KKM bleibt am Leben

Köthen/MZ - Es war fast wie ein Spießrutenlauf. Die Köthen Kultur und Marketing GmbH hatte von ihren Gesellschaftern – in diesem Fall dem Landkreis und der Stadt Köthen – einen zusätzlichen Zuschussbetrag von 118.124 Euro beantragt, um nicht in diesem Sommer Insolvenz anmelden zu müssen. Beide Gesellschafter schickten diesen Antrag durch jeweils drei Gremien. Zunächst mussten die Kulturausschüsse in Stadt und Landkreis zustimmen. Dann waren die Haupt- und Finanzausschüsse gefragt, ehe schließlich Stadt und Kreistag das Signal auf Grün stellen mussten.