„Vertrauensbonus für Andy Grabner“ Kreistag Anhalt-Bitterfeld beschließt Haushalt - trotz Mehrkosten beim Personal der Verwaltung

In der Kritik standen unter anderem die gesunkenen Investitionen in Straßen: „Wenn wir so weitermachen, brauchen wir über 80 Jahre“, so Daniel Roi. Der Etat für 2022 wurde mit Enthaltungen der AfD und Teilen der Linken beschlossen.