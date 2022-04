Kreisstadt Köthen freut sich: Bund und Land reichen satte 19 Millionen Euro rüber

Köthen/MZ - Am Mittwochabend hatte Köthens Oberbürgermeister Bernd Hauschild einen Anruf von einem Journalisten. Der wusste, dass das Stadtoberhaupt am Folgetag einen Fördermittelbescheid als vom Kohleausstieg betroffener Standort erhalten sollte. Der Kollege wollte wissen, was Köthen eigentlich mit der Kohle zu tun habe. Hauschild blieb gelassen und erläuterte ihm alles genau.

In Heimatkunde geschlafen

Entschieden weniger Verständnis für diese Frage hatte dagegen Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU). „Wer solche Fragen stellt oder eine Diskussion dahingehend führt, sollte noch einmal in den Heimatkundeunterricht gehen, denn er hat vor einigen Jahren dort nicht aufgepasst oder gefehlt“, sagte Haseloff. Er war nach Köthen gekommen, um Hauschild den ersten Fördermittelbescheid im Rahmen des Strukturstärkungsgesetzes über rund 19 Millionen Euro zu überreichen. Darin enthalten sind Bundesmittel von 17,935 Millionen Euro und Landesgelder von 1,055 Millionen Euro. Den gleichen Betrag wie das Land muss die Stadt auch noch beitragen. „Ursprünglich war eine 90:10 Prozent-Förderung geplant, doch das Land Sachsen-Anhalt hatte beschlossen, die Hälfte der Kosten für die Kommunen zu übernehmen“, sagte Haseloff. Und er kam noch einmal auf den Zusammenhang der Stadt Köthen mit dem Kohleausstieg zu sprechen. „Jeder Abbau von Kohleförderung hatte unmittelbare Auswirkungen auf den Bau von Fördertechnik in den Betrieben in Köthen, in denen bis 1990 tausende Menschen beschäftigt waren. Die Stadt hatte also genau so einen Strukturriss zu verkraften, wie jene Kommunen direkt an der Abbruchkante der Kohle“, erklärte Haseloff.

Vorteil: Große Fläche

Das allein hätte aber nicht gereicht, um in den Genuss der Fördermittel aus dem Bundesgesetz zu kommen. „Köthen hat den Vorteil, dass die Stadt ein schnell zu entwickelndes Gewerbegebiet bieten kann. Kommunen, in denen diese Voraussetzung nicht gegeben ist, sind sofort aus dem Rennen“, sagte der Ministerpräsident. Das 90 Hektar große Areal im Süden der Stadt an der Bundesstraße 183 ist nur der Beginn von weiteren Projekten, für die die Stadt Mittel aus dem Strukturstärkungsgesetz ziehen will. „Der nächste Antrag über ein 17 Hektar großes Wohngebiet in der Rüsternbreite ist bereits fertig. Insgesamt 15 Architekturbüros aus Deutschland und anderen europäischen Ländern haben sich beworben, um diesen Auftrag zu bekommen. Wir werden am heutigen Tag eine erste Auswertung machen, um dann im Mai aus vielleicht drei Endkandidaten die Entscheidung zu treffen“, sagte Oberbürgermeister Hauschild.

Ein bekanntes Planungsbüro aus Sachsen hat auch schon ein erstes Konzept für den Sportkomplex mit neuer Fußballarena, einem Leichtathletikstadion und einer neuen Halle für die Handballer der HG 85 Köthen im Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss vorgestellt.

Zudem gibt es erste Überlegungen zur Nachnutzung des alten Stadions Rüsternbreite und der Heinz-Fricke-Sporthalle.