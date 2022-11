Kreisstadt in Orange und Rot: Aktionstage gegen Gewalt an Frauen und Christen

Die Marienkirche in Köthen ist eine Woche lang zu bestimmten Zeiten komplett in rotes Licht getaucht.

Köthen/MZ - Gleich zwei wichtige Aktionstage werden in dieser Woche von verschiedenen Einrichtungen und Verbänden mit Programmen begangen. Am heutigen Mittwoch beteiligt sich die Katholische Kirche St. Maria Köthen am „Red Wednesday“, der den verfolgten Christen auf dieser Welt gewidmet ist. Am Freitag rufen diverse Organisationen, Vereine und Verbände zum „Orange Day“ auf, dem internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen.