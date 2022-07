Kreisstadt holt sich Straßenbauexperten vom Land als neuen Baudezernenten

Michael Audörsch wechselt im Herbst von der Landesstraßenbaubehörde in Dessau in die Bachstadt und tritt die Nachfolge von Ina Rauer an.

Köthen/MZ - Lange Zeit wurde in Köthen ein Geheimnis um die Nachfolge der im Juni in den Ruhestand gegangenen Baudezernentin Ina Rauer gemacht. Jetzt ist es heraus: Michael Audörsch wird ihre Nachfolge antreten. Der Stadtrat hatte dieser Einstellung bereits am 22. Juni in nichtöffentlicher Sitzung zugestimmt. An diesem Dienstag machte Stadtratsvorsitzender Georg Heeg unter dem Punkt „in nichtöffentlicher Sitzung gefasste Beschlüsse“ die Personalie öffentlich.