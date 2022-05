Kreative Verknüpfung von Stadt und Schloss: Was es mit Köthens „Bänke-Fest“ auf sich hat

Unter der Federführung des Trafo-Projektes will man am 11. Juni mit vielen bunten Aktionen eine Verbindung zwischen Stadt und Schloss schaffen.

Köthen/MZ - „Wir wollen die Bank zu unserer Bühne machen“, beschreibt Uta Seewald-Heeg die Idee. Vor allem sollen Vereine, Kulturschaffende, Gewerbetreibende, Privatleute ihre Bühne bekommen. Mitten in der Stadt und im Umfeld des Schlosses.

Überall dort, wo Bänke stehen, sind die Köthener und ihre Gäste eingeladen, sich niederzulassen, auszuruhen, gemeinsam Zeit zu verbringen, ins Gespräch zu kommen oder etwas zu tun, zu entdecken, zu schaffen, zu spielen. Je nach Lust und Laune.

Bei blauem Himmel würden hoffentlich viele das Bänke-Fest am 11. Juni nutzen

Das Bänke-Fest – so haben die Organisatoren vom Köthener Trafoprojekt die Veranstaltung getauft – will Spielraum bieten, um kreativ zu werden. Und zwar nicht digital, sondern in Präsenz. Was sich nach zwei Jahren Pandemie noch ein wenig ungewohnt anfühle, findet Uta Seewald-Heeg, die das Trafo-Projekt gemeinsam mit dem Intendanten der Köthener Bachfesttage, Folkert Uhde, leitet. Doch es sei an der Zeit, die Menschen wieder aus ihrer digitalen Komfortzone herauszuholen. Bei blauem Himmel würden hoffentlich viele das Bänke-Fest am 11. Juni nutzen, um in die Stadt zu gehen, diese zu beleben. Womit auch das Ziel des Projektes genannt ist.

Oberbürgermeister Bernd Hauschild und mit ihm die Projektgruppe „Schloss-Innenstadt“ ist sich bewusst, dass das Schloss für die Köthener – anders als für Auswärtige – „ganz weit weg von der Innenstadt“ ist. Er betont: „gefühlt weit weg“. Es müsse gelingen, so sagt er während eines Pressegespräches in der vergangenen Woche, „eine Nähe zu schaffen“. Deshalb habe man innerhalb der Gruppe, die aus Kulturakteuren, Vertretern der Werbegemeinschaften und Beschäftigten der Stadtverwaltung besteht, an Ideen gearbeitet, wie man Innenstadt und Schlossbereich einander näherbringen könnte. Mit Aktionen soll dies zum Bänke-Fest gelingen.

Zurzeit wird eine als „riesig“ angekündigte Bank gebaut

Circa 50 verschiedene Bänke stehen den Teilnehmenden an diesem Tag zur Verfügung. Aktionsbänke und Ruhebänke. In diese beiden Kategorien hat man die Aktionsflächen aufgeteilt. Außerdem ist zu unterscheiden zwischen öffentlichen Bänken – das sind all jene, die bereits in der Stadt stehen – und mitgebrachten. Auch das sei möglich. Vorausgesetzt, es wird ein entsprechender Standort auf der Schlossbund-Internetseite markiert und damit die neu und temporär geschaffene Bank-Bühne reserviert.

Zurzeit wird außerdem eine als „riesig“ angekündigte Bank gebaut, wie der Oberbürgermeister informiert. Das übernimmt die Köthener Beschäftigungs- und Arbeitsförderungsgesellschaft (Köbeg) mit ihren Leuten. Und stehen soll dieses Einzelstück am 11. Juni dann nahe des Rathauses. Wo genau, müsse noch geklärt werden. Denn der innerstädtische Bereich, insbesondere der Marktplatz, scheint äußert begehrt.

Zu all den verschieden nutzbaren Bänken gesellen sich zuguterletzt noch zehn Kreativbänke, die von Kindertagesstätten oder Schulen im Vorfeld der Veranstaltung gestaltet und dann unter Umständen zum Bänke-Fest auch bespielt werden können. Fünf an der Zahl hat die Köbeg gebaut, fünf die Lebenshilfe. Und diese Bänke warten nun darauf, verschönert zu werden. Wie die Organisatoren erklären, würde man die Bank auch an den gewünschten Ort liefern, wo sie für das Fest aufgehübscht werden soll. Uta Seewald-Heeg würde sich besonders freuen, wenn diese Kreativbänke liebevoll gestaltet werden, um das Bänke-Fest optisch zu bereichern und Akteuren eine weitere Bühne zu bieten.

„Wir wünschen uns, dass viele Menschen miteinander ins Gespräch kommen“

Sämtliche Bankplätze sind auf einer digitalen Karte vermerkt, die Interessierte ab sofort reservieren können. Gefragt sind der Name des Nutzers, eine E-Mail-Adresse, die Angabe, in welcher Zeit man die Bank nutzen möchte – und die Veranstalter bitten um eine kurze Beschreibung dessen, was auf oder an oder mit der Bank an diesem 11. Juni geschehen soll.

Von 11 bis 17.30 Uhr lädt das Trafo-Projekt zum Bänke-Fest ein. „Wir wünschen uns, dass viele Menschen miteinander ins Gespräch kommen und sehen, dass es nur einen Katzensprung von der Stadt zum Schloss ist“, sagt Uta Seewald-Heeg.

Die digitale Bänke-Fest-Karte gibt es auf der Internetseite www.schlossbund.de und kann dort befüllt werden. Ebenso kann man per E-Mail an [email protected] seine Bank reservieren oder telefonisch unter der Nummer 03496/3099888.