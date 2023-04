Die Stadt Aken hat bei der Aktion MDR-Frühlingserwachen sehr gute Chancen auf die Siegprämie und eine tolle Musikshow. Mehr als 300 Bürger packten mit an.

Kraftakt mit 300 Helfern in Aken - Neuer Übungsplatz für Feuerwehr entsteht in nur sechs Stunden

Mitunter ging es ganz schön eng zu auf dem Platz an der Feuerwehr in Aken.

Aken - Punkt 16.11 Uhr fielen am Sonnabend in Aken alle Schaufeln und anderen Geräte aus den Händen von mehr als 300 Menschen: Zu diesem Zeitpunkt bekam der 15 Meter hohe Übungsturm für Feuer- und Wasserwehr seine letzte Schraube eingedreht. Die Aufgabe, in nur sechs Stunden einen neuen, kompletten Übungsplatz für die Wehren zu errichten, war innerhalb der gesetzten Zeit erfüllt worden.