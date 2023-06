Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/MZ - Mit einem großen Sommernachtsball des Senats hat sich die 1. Köthener Karnevalsgesellschaft Kukakö in eine kleine Sommerpause verabschiedet. Denn schon Mitte Juli geht es mit dem Kinderferienlager und anschließend dem Vereinswochenende in Edderitz weiter. Auch die Proben der zahlreichen Trainingsgruppen laufen im Sommer weiter. Denn beim Kukakö heißt nach dem Ball ist vor dem Fest. Schließlich will das 30. Köthener Kuhfest am Wochenende vom 8. bis 10. September ebenfalls mit aller Akribie vorbereitet werden.