Köthener Wehren werden in der Nacht zu Wohnhausbrand nach Baasdorf gerufen

Baasdorf - Gegen 2 Uhr in der Nacht zum Montag wurde die Köthener Feuerwehr wegen eines Wohnhausbrandes in der Karl-Marx-Straße in Baasdorf alarmiert. „Bei der Anfahrt haben wir eine starke Rauchentwicklung festgestellt und deshalb gegen 2.40 Uhr Katwarn-Alarm wegen Geruchsbelästigung auslösen lassen“, erklärt Köthens Stadtwehrleiter Heiko Schmidt. Dieser konnte gegen 5.20 Uhr wieder aufgehoben werden. Die Feuerwehr ist auch gegen 8.15 Uhr noch vor Ort, um die Brandstelle zu sichern und beschädigte Dachziegel abzutragen, wie Schmidt sagt. Zu Brandursache und Schadenshöhe ist bislang nichts bekannt.