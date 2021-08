Köthener Vereineball im Oktober wird vorbereitet - Vorschläge für Auszeichnungen fehlen noch

Köthen/MZ - Der 2. Oktober ist im Kalender von Ronald Maaß richtig dick angestrichen. An diesem Abend soll im Veranstaltungszentrum des Schlosses Köthen eine Tradition wiederbelebt werden: der Vereineball. Von 2012 bis 2015 wurden schon einmal herausragende Leistungen ehrenamtlich tätiger Bürger auf diesem Ball ausgezeichnet. Und genau das soll dieses Jahr wieder passieren.

Einige Vorschläge sind bereits eingegangen, aber den Organisatoren genügt die Breite noch nicht. „Im Wesentlichen haben wir Vorschläge von Sportvereinen erhalten. Aber wir glauben, dass es das noch nicht sein kann. Gerade die Corona-Pandemie und die Aufbruchstimmung danach haben doch ganz bestimmt die Arbeit von Ehrenamtlern ins Blickfeld rücken lassen, die es verdient hätten, auch einmal geehrt zu werden“, sagt Ronald Maaß, der Sprecher des veranstaltenden Vereins „Vereineball e.V.“.

Ball nicht nur für Sportler

Die Organisatoren wollen keinen zweiten Sportlerball veranstalten, sondern sich ganz bewusst von diesem abheben. „Unser Zweck ist die Veranstaltung eines Balles in jedem Jahr, auf dem Mitglieder von Vereinen, Institutionen und private Personen für ihr ehrenamtliches Wirken auf eine ganz besondere Weise geehrt werden“, erklärte Michael Schölzel, der Vorsitzende des Vereins „Vereineball“, bereits bei der Vorstellung des Projektes im Juni. „Ich sage ganz bewusst: Es geht um alle Vereine. Und ich denke, die Corona-Pandemie hat zusätzlich dafür gesorgt, dass die Auswahl sehr groß sein wird.“

Um die Auswahl an Personen noch breiter zu machen, hat der Verein jetzt auch die Frist für das Einreichen von Vorschlägen verlängert. „Bis zum 10. September werden wir noch Vorschläge entgegen nehmen. Danach braucht die Jury natürlich auch noch Zeit, alles zu prüfen und die entsprechenden Personen einzuladen. Da ist dann auch ein wenig Eile geboten“, sagt Maaß. Ab 1. September können dann auch die Karten für den Ball zum Preis von 15 Euro inklusive des Büffets bestellt werden (Kontaktdaten siehe unten stehenden Kasten).

Ronald Maaß. (Foto: Nicklisch)

Ronald Maaß hat in den letzten Wochen und Monaten eine gewisse Lethargie bei vielen Menschen festgestellt. „Es gibt eine ganze Reihe von Vereinen, denen es richtig gut geht. Auch wenn Corona und die ganze Pandemie für sie ein Tiefschlag waren. Aber dank engagierter Ehrenamtler läuft das Vereinsleben dort schon wieder. Es gibt aber auch Vereine, die erst wieder allmählich in Gang kommen. Aber ich bin mir sicher, dass es durchaus mehr Ehrenamtler gibt, die eine Ehrung verdient haben, als es das bisherige Ergebnis der Einsendungen abbildet.“

Ein Dutzend Ehrungen

Beim Vereineball sollen zehn Preisträger ausgezeichnet werden. Eine Ehrung ist einem Lebenswerk gedacht, eine weitere dem Nachwuchs. Und als Sonderpreis wird es auch den Pokal „Boris“ in Erinnerung an den Mitbegründer dieser schönen Tradition, Uwe Döhnel, wieder geben. Bislang laufen die Planungen für etwa 200 Gäste - immer auch in Abhängigkeit davon, was unter den Bedingungen von Corona im Oktober zulässig sein wird.

„Wir verhandeln auch mit einem Ehrengast. Ein solcher Auftritt macht ganz einfach ein wenig das Flair unserer Veranstaltung aus. Wir planen eine Tombola und werden ein Programm mit Showband bieten“, sagt Ronald Maaß.

Vorschläge können übrigens nicht nur Vereine aus Köthen selbst, sondern aus dem gesamten Altkreis machen. „Und die Bandbreite darf wirklich vom Nähzirkel über die Malgruppe oder den Gartenverein bis hin zur Arbeitsgemeinschaft Verkehrssicherheit reichen. Es sind da keine Grenzen gesetzt“, erklärt Ronald Maaß. „In unserer Satzung steht zwar noch Altkreis, aber wir werden künftig auch andere Kommunen bitten, sich zu beteiligen.“