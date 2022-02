Köthener verärgert: Warum wurden Bäume in der Stresemannstraße gefällt?

Köthen - Ob das wirklich unbedingt sein musste? Diese Frage stellte sich jüngst ein MZ-Leser in der Stresemannstraße in Köthen. Dort, so berichtete er der Redaktion am Telefon, seien in dieser Woche mehrere Bäume gefällt worden. Bäume, die eigentlich einen gesunden Eindruck gemacht hätten. Warum also sollten sie weichen? Wäre es nicht besser gewesen, sie stehen zu lassen?

Bäume standen nicht mehr sicher

Die Redaktion nahm das Thema auf und fragte bei der Stadtverwaltung nach, genauer: bei Pressereferentin Caroline Hebestreit. Am Dienstag seien „planmäßig Baumfällungen in der Stresemannstraße vorgenommen worden“, bestätigte sie. Für die Aktion habe es aber durchaus gute Gründe gegeben. „Dabei sind drei Ahornbäume gefällt worden, die bei der jährlichen Baumkontrolle im Herbst aufgefallen waren und deren Standsicherheit nicht mehr gewährleistet war.“

Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sei die Fällung dieser Bäume also bereits länger geplant gewesen und auch Gegenstand der Baumfällliste, die bereits im Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss des Stadtrates vorgestellt worden sei. Bei den drei Ahornen blieb es aber nicht: Bei einem weiteren Baum sei die Standfestigkeit fraglich gewesen. Ein Gutachten habe schließlich gezeigt, dass dieser Baum ebenfalls gefällt werden müsse.

Äste waren nach Sturm abgestürzt

Nummer fünf bei der Fällaktion schließlich sei ein Baum gewesen, der jüngst durch Windbruch starken Schaden an der Krone genommen habe. „Hier haben herabstürzende Äste und Kronenteile bereits zu Schäden in einem Vorgarten geführt“, führte Caroline Hebestreit aus. „Auch dieser Baum sowie ein betroffener Nachbarbaum musste schlussendlich aufgrund fehlender Standsicherheit gefällt werden.“